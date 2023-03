Po zimnej prestávke opäť otvárajú brány Spišského hradu

Spišské Podhradie 2. marca (TASR) - Po zimnej prestávke počas najbližšieho víkendu opäť otvoria brány Spišského hradu. Zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea - SNM v Levoči Dáša Uharčeková Pavúková informovala, že hrad bude pre verejnosť otvorený od soboty 4. marca.



"Pre návštevníkov sprístupňujeme stredné a dolné nádvorie - vyhliadkové trasy. Horný hrad je uzavretý pre rekonštrukčné práce. V cene dennej vstupenky je parkovanie na parkovisku zo strany od obce Žehra a zároveň aj bezplatný vstup do starého kláštora minoritov v Levoči, a to aj nasledujúci deň po zakúpení vstupenky," upozornila Uharčeková Pavúková. Dodala, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude vstup do hradu obmedzený.



V rámci podujatí chystajú v tomto roku na hrade najmä osvedčené koncepty. "Návštevníci sa môžu tešiť na Otvorenie letnej sezóny v máji, Leto na hrade, Divadelné piatky, Školu princezien Hradohranie, ale aj novinku z minulého roka Spišský hrad na tanieri - gastropotulky históriou. Naším hlavným programom budú Tajomné noci so živými sochami," vymenovala Uharčeková Pavúková. V tomto roku prvýkrát sprístupnia aj druhú obrannú vežu dolného nádvoria. V nej by mala byť inštalovaná hradná zbrojnica.