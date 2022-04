Po zimnej prestávke sa opäť otvoria brány Spišského hradu

Spišské Podhradie 4. apríla (TASR) – Po zimnej prestávke sa už onedlho opäť otvoria brány Spišského hradu pre verejnosť. Dáša Uharčeková Pavúková z oddelenia komunikácie Spišského múzea v Levoči informovala, že hrad bude otvorený od 14. apríla.



„Otváracie hodiny počas apríla budú od 9. do 17. s posledným vstupom o 16. hodine. Výnimkou je Veľká noc od 15. do 18. apríla, v tieto sviatočné dni môžu záujemcovia hrad navštíviť od 9. až do 19. hodiny s posledným vstupom o 18. hodine,“ konkretizovala Uharčeková Pavúková.



Na Spišskom hrade aktuálne prebieha rekonštrukcia hornej časti. Pre verejnosť je tak sprístupnené len stredné a dolné nádvorie s vyhliadkovou trasou. „Práce na druhej etape rekonštrukcie hradu, ktoré sa týkajú Románskeho paláca a západných palácov, boli z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok prerušené. Ani v súčasnosti nie je možné z týchto dôvodov práce opäť naplno rozbehnúť,“ priblížila vedúca oddelenia investičnej a prevádzkovej činnosti Zdenka Sninčáková. Napriek tomu tam však intenzívne pracujú reštaurátori, ich práce súvisia s reštaurátorským výskumom západných palácov. „Návrh na reštaurovanie a reštaurátorský výskum pre objekt kaplnky už bol ukončený a je posudzovaný Krajským pamiatkovým úradom Košice,“ doplnila Sninčáková.



Návštevníci môžu bezplatne využiť parkovisko zo strany od obce Žehra. Okrem hradu ponúka Spišské múzeum možnosť prehliadky historickej radnice v Levoči, Domu Majstra Pavla, starého kláštora minoritov a aktuálnej výstavy Žigmund Bubics – biskup, umelec, donátor.