Po zrážke aut odvážal vrtuľník z R1 ťažko zranenú ženu do nemocnice

Ladomerská Vieska 29. októbra (TASR) - Ťažké zranenia utrpela v sobotu (28. 10.) večer 67-ročná žena po zrážke dvoch osobných aut na rýchlostnej komunikácii R1 pri obci Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom. Po nehode pomáhala na mieste aj posádka záchranárskeho vrtuľníka z Banskej Bystrice, ktorá zranenú previezla do nemocnice.



Ako informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková, posádka vrtuľníka pristála priamo na ceste, kde si do svojej starostlivosti prevzala túto najťažšie zranenú pacientku, ktorá ako spolujazdkyňa pri zrážke s ďalším osobným vozidlom utrpela poranenia viacerých častí tela.



"Záchranári jej na mieste poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a po preložení na palubu bola pri vedomí, s tzv. polytraumou letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici," uviedla Hopjaková.



Podľa vyjadrenia operačného strediska Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Banská Bystrica po nehode zasahovali na mieste tri vozidlá a osem príslušníkov HaZZ. Cesta v smere na Zvolen bola na určitý čas uzatvorená.