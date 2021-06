Po zrážke áut pri Rožňave zomrela jedna osoba

Rožňava 29. júna (TASR) – Pri dopravnej nehode medzi Rožňavou a obcou Plešivec utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom, ďalšiu museli do nemocnice transportovať leteckí záchranári. TASR o tom informovala hovorkyňa Air – Transport Europe Zuzana Hopjaková.



Na mieste nehody sa mali zraziť dve osobné motorové vozidlá, jedna osoba zrážku neprežila. Privolaní leteckí záchranári z Košíc si po pristátí priamo na ceste prevzali do svojej starostlivosti 64-ročnú spolujazdkyňu.



„S úrazom hlavy a hrudníka bola v stabilizovanom stave pri vedomí vrtuľníkom transportovaná do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach,“ dodala Hopjaková.