Po zrážke auta a bicykla neďaleko Banskej Štiavnice zomrel cyklista

Nehoda na ceste I/51 v smere od Banskej Belej do obce Kozelník, v okrese Banská Štiavnica. Foto: FB Polícia SR - Banskobystrický kraj

Autor TASR
Banská Štiavnica 25. apríla (TASR) - Po zrážke osobného auta a bicykla neďaleko Banskej Štiavnice prišiel v sobotu o život cyklista. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.

Spresnila, že udalosť sa stala na ceste I/51 v smere od Banskej Belej do obce Kozelník v okrese Banská Štiavnica. Podľa predbežných informácií mal cyklista z doteraz nezistených príčin prejsť pri prejazde zákrutou do protismeru. V ňom sa zrazil s osobným autom. Hovorkyňa objasnila, že vozidlo viedla v čase osobného voľna policajtka.

Cyklista utrpel pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahol. „Vykonanou dychovou skúškou prítomnosť alkoholu u vodičky osobného auta vylúčili. U cyklistu nariadili odber krvi,“ podotkla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti vzniku nehody, ako aj jej presná príčina budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

