ZRÁŽKA AUTA SO ŠTVORKOLKOU: Na Orave previezli do nemocnice dvoch ľudí

Zákamenné 19. júna (TASR) - Po dopravnej nehode osobného auta a štvorkolky na ceste medzi obcami Zákamenné a Breza na Orave v utorok (18. 6.) previezli do nemocnice dvoch ľudí. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



Na základe doterajšieho vyšetrovania polícia zistila, že 18-ročný vodič viedol osobné auto v smere od obce Zákamenné do Brezy. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin narazil prednou časťou vozidla do zadnej časti štvorkolky, ktorú viedol 42-ročný vodič. "V dôsledku nárazu došlo k jej prevráteniu na ľavý bok. Vodiča štvorkolky a jeho spolujazdkyňu previezli do nemocnice," vysvetlila Kremeňová.



Po dopravnej nehode sa 18-ročný vodič podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na zistenie prítomnosti alkoholu u vodiča štvorkolky nariadili odber krvi. "Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," uzavrela krajská policajná hovorkyňa.