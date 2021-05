Po zrážke dodávky s autom pri Turni nad Bodvou zahynul 33-ročný muž

Turňa nad Bodvou 5. mája (TASR) – K tragickej dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život 33-ročný muž, došlo v utorok (4. 5.) predpoludním na ceste I/16 pri Turni nad Bodvou (okres Košice-okolie). Muž podľahol zraneniam, ktoré utrpel ako spolujazdec na zadnom sedadle osobného auta, do ktorého zozadu narazila dodávka, informovala polícia.



Nehoda sa stala krátko pred 10.30 h tesne pred trojramennou križovatkou s cestou III/3329. Vo vozidle zn. Mazda, ktoré odbočovalo doľava do Turne nad Bodvou, sa nachádzali aj 52-ročná spolujazdkyňa a 62-ročný vodič. "Žena podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia a práceneschopnosti do šiestich týždňov, vodič sa zranil iba ľahko," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Do zadnej časti tohto auta narazilo nákladné vozidlo zn. Ford Ducato, ktoré viedol 20-ročný vodič z Maďarska. Podľa polície sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Tento vodič sa podľa predbežnej lekárskej správy zranil iba ľahko.



Dychová skúška na prítomnosť alkoholu bola u oboch šoférov negatívna. Počas dokumentovania nehody policajti na nevyhnutne potrebný čas cestu uzavreli a dopravu riadila polícia. Vyšetrovateľ v danej súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. "Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," konštatovala Ivanová.



Podľa polície na rovnakom úseku cesty za uplynulé dva roky vyhasol už šiesty ľudský život.