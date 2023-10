Po zrážke dvoch áut pri Zvolene oboch vodičov odviezli do nemocnice

Zvolen 16. októbra (TASR) - Po zrážke dvoch áut vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolene oboch ich vodičov s ľahkými zraneniami previezli do nemocnice. Jednému z nich pre alkohol za volantom zobrali vodičský preukaz. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uviedlo, nehoda sa stala v sobotu (14. 10.) ráno o 5.40 h. Podľa polície 31-ročný vodič osobného auta Volkswagen Golf z Hriňovej jazdil v smere zo Zvolena do Detvu. "Po predchádzajúcom požití alkoholu a pre únavu prešiel s vozidlom náhle vľavo do protismeru, kde v tom čase oproti išiel Volkswagen Passat. Jeho vodič na vzniknutú situáciu nestihol zareagovať a zrazili sa," objasňuje.



Dodáva, že po nehode obom robili dychové skúšky, vodič z Passata ju mal s negatívnym výsledkom. Druhý z Golfa ju mal pozitívnu s 0,85 promile alkoholu v dychu. "Vodičovi, ktorý nehodu zavinil, na mieste zadržali vodičský preukaz," spresnila polícia.