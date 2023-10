Po zrážke na ceste I/11 v K. N. Meste sa zranila posádka dodávky

Kysucké Nové Mesto 13. októbra (TASR) – Po zrážke s nákladným autom sa v piatok na ceste I/11 v Kysuckom Novom Meste zranili 23-ročný vodič dodávky a jeho spolujazdec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.



Doplnila, že vodič viedol dodávku v smere zo Žiliny do Čadce. "Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismeru, kde došlo k zrážke s oproti idúcim nákladným autom, ktoré viedol 55-ročný vodič. Po dopravnej nehode vodiča dodávky a jeho spolujazdca previezli so zraneniami do nemocnice," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Vodič nákladného auta sa na mieste podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u 23-ročného vodiča nariadili odber krvi za účelom zistenia, či nebol ovplyvnený návykovou látkou, dodala Kremeňová.



Premávka na ceste I/11 bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, uzavrela krajská policajná hovorkyňa.