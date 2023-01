Po zrážke na železničnom priecestí prišla o život 49-ročná chodkyňa

Humenné 29. januára (TASR) - Po zrážke s vlakom na železničnom priecestí v Humennom prišla v sobotu (28. 1.) o život 49-ročná chodkyňa. Pre TASR to potvrdil prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.



K smrteľnej nehode došlo na Laboreckej ulici okolo 17.25 h. Žena z Humenného prechádzala cez železničné priecestie smerom od Ševčenkovej ulice. Podľa jeho slov bolo priecestie riadne vyznačené a zabezpečené. "Nerešpektovala svetelné a zvukové zabezpečovacie zariadenie a spustené závory železničného priecestia, na ktoré vstúpila a prechádzala cezeň," dodal s tým, že následne došlo k zrážke s vlakom, ktorý išiel smerom od mesta Snina na malú železničnú stanicu do Humenného.



Chodkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahla. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.