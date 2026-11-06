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VÁŽNA NEHODA: Po zrážke s autom skončil chodec v nemocnici

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Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj

Podľa doposiaľ zistených skutočností vodičovi osobného auta Škoda Octavia starší muž vstúpil do jazdného pruhu.

Autor TASR
Nová Bystrica 6. novembra (TASR) - Zranenia vyžadujúce si letecký prevoz do nemocnice utrpel pri piatkovej dopravnej nehode na ceste II/520 v Novej Bystrici (okres Čadca) 76-ročný chodec. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Podľa doposiaľ zistených skutočností vodičovi osobného auta Škoda Octavia starší muž vstúpil do jazdného pruhu. „Následne došlo k zrážke chodca s prednou časťou vozidla. Pri dopravnej nehode utrpel 76-ročný chodec zranenia, ktoré si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice,“ uviedla Kocková.

Doplnila, že vodič osobného motorového vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorá mala negatívny výsledok. „Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.

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