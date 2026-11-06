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VÁŽNA NEHODA: Po zrážke s autom skončil chodec v nemocnici
Podľa doposiaľ zistených skutočností vodičovi osobného auta Škoda Octavia starší muž vstúpil do jazdného pruhu.
Autor TASR
Nová Bystrica 6. novembra (TASR) - Zranenia vyžadujúce si letecký prevoz do nemocnice utrpel pri piatkovej dopravnej nehode na ceste II/520 v Novej Bystrici (okres Čadca) 76-ročný chodec. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Podľa doposiaľ zistených skutočností vodičovi osobného auta Škoda Octavia starší muž vstúpil do jazdného pruhu. „Následne došlo k zrážke chodca s prednou časťou vozidla. Pri dopravnej nehode utrpel 76-ročný chodec zranenia, ktoré si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice,“ uviedla Kocková.
Doplnila, že vodič osobného motorového vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorá mala negatívny výsledok. „Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.
Podľa doposiaľ zistených skutočností vodičovi osobného auta Škoda Octavia starší muž vstúpil do jazdného pruhu. „Následne došlo k zrážke chodca s prednou časťou vozidla. Pri dopravnej nehode utrpel 76-ročný chodec zranenia, ktoré si vyžiadali letecký prevoz do nemocnice,“ uviedla Kocková.
Doplnila, že vodič osobného motorového vozidla bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, ktorá mala negatívny výsledok. „Presná príčina dopravnej nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala policajná hovorkyňa.