Po zrážke s autom v Žiari nad Hronom sa ľahko zranil chlapec

Žiar nad Hronom 12. januára (TASR) - S ľahkými zraneniami skončil sedemročný chlapec, ktorého vo štvrtok (11. 1.) v ranných hodinách pri vchádzaní na priechod pre chodcov na Ulici Dr. Jánského v Žiari nad Hronom zachytilo osobné vozidlo so 64-ročným vodičom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Banskej Bystrici.



Ako ďalej uvádza polícia, chlapca z miesta nehody previezli do nemocnice. "Podľa predbežného vyjadrenia lekára by malo ísť o ľahké zranenia. Alkohol u vodiča zistený nebol. Presná príčina nehody, ako aj miera jej zavinenia sú predmetom ďalšieho objasňovania," uviedlo KR PZ.



Bez ohľadu na spomínanú dopravnú nehodu a jej okolnosti polícia apeluje na vodičov, aby zbystrili pozornosť obzvlášť, ak sa pri ceste pohybujú deti. "Ich správanie vzhľadom na vek môže byť nevyspytateľné, keďže nevedia ešte odhadnúť rýchlosť a vzdialenosť približujúcich sa vozidiel," upozorňuje polícia a dodáva, že deti je potrebné oboznamovať so zásadami bezpečnosti cestnej premávky už od malička.