Po zrážke s jelenicou medzi B.Bystricou a Breznom je vodič v nemocnici

Banská Bystrica 1. októbra (TASR) - Polícia v stredu (30. 9.) večer na ceste v smere z Banskej Bystrice do Brezna dokumentovala dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k čelnej zrážke auta s jelenicou. Vodič utrpel zranenia, s ktorými ho previezli do nemocnice. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



„Prevenciou pred podobnými nehodami je zníženie rýchlosti jazdy na miestach, kde dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri. Na týchto miestach je potrebné zvýšiť pozornosť najmä počas hodín, keď možno predpokladať vo zvýšenej miere pohyb zveri cez cestu. Z policajných štatistík vyplýva, že najviac dopravných nehôd s lesnou zverou je zaznamenaných v čase od 17.00 do 01.00 h,“ pripomína polícia.



Podľa nej zrážka so zvieraťom spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom, preto mu nehrozí žiadna sankcia, ak privolá políciu.



„Naopak, v prípade neohlásenia takej udalosti poruší ustanovenia povinnosti vodiča pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti a môže mu byť uložená sankcia,“ upozorňujú policajti.