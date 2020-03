Po zrážke s kamiónom zahynul vodič osobného auta

Čadca 17. marca (TASR) – Po zrážke s kamiónom na ceste I/11 za tunelom Horelica v smere z Čadce do Žiliny zahynul v utorok v skorých ranných hodinách vodič osobného auta Škoda Scala. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Podľa Balogovej prešiel vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, narazil do kamióna a po náraze auto začalo horieť.



Na mieste nehody zasahovali hasiči z Hasičskej stanice v Čadci. "Hasiči uhasili požiar vysokým tlakom vody, po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou vyslobodili zakliesnenú usmrtenú osobu pomocou hydraulického zariadenia z osobného auta. Nákladné auto zabezpečili proti vzniku požiaru a odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny pomocou sorbentu. Hasiči zasahovali s autonómnymi dýchacími prístrojmi," uviedol Michal Kypus z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Žiline.



Balogová doplnila, že v pravotočivej zákrute zbadal 34-ročný vodič kamióna protiidúce vozidlo Škoda Scala, ktorému sa nestihol vyhnúť. "Došlo k zrážke, po ktorej osobné auto začalo horieť. Vodič zostal zakliesnený v aute a napriek okamžitej snahe záchranných zložiek sa ho nepodarilo zachrániť. Požitie alkoholických nápojov u vodiča kamiónu polícia nezistila. U vodiča osobného auta bude vykonaná súdna pitva. Polícia zároveň vykonáva úkony smerujúce k zisteniu totožnosti mŕtveho vodiča. Poverený príslušník začal trestné stíhanie vo veci usmrtenia. Okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.