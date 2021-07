ZRÁŽKA VOZIDLA S VLAKOM V BOLEŠOVE: Vodič auta utrpel ťažké zranenia

Bolešov 13. júla (TASR) - Ťažké zranenia utrpel po zrážke s vlakom v utorok dopoludnia v katastri Bolešova (okres Ilava) 35-ročný vodič osobného auta. Mužovi pomáhali leteckí záchranári z Trenčína, informovala TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.



"Po zrážke vodič utrpel vážne poranenie hlavy s krátkodobou stratou vedomia. Po vyslobodení hasičmi si následne posádka leteckých záchranárov, ktorá pristála hneď vedľa miesta nehody, pacienta prevzala do svojej starostlivosti," uviedla Hopjaková.



Muž bol podľa nej už pri vedomí, na okolnosti zrážky si však nepamätal. "Lekár mu poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie, následne ho preložili na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, no s vážnym úrazom hlavy, ho vrtuľníkom previezli do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," dodala.