Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Regióny

Po zrážke vlaku s dodávkou na juhu SR skončila jedna osoba v nemocnici

.
Na snímke biela dodávka po zrážke s osobným vlakom, ku ktorej došlo v katastri mesta Nové Zámky v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR - HaZZ v Nitre

Nehoda sa stala v sobotu krátko po 11.00 h. Vlaková doprava v úseku Nové Zámky - Bajč bola na približne tri hodiny prerušená.

Autor TASR
Nové Zámky 4. októbra (TASR) - Záchranné zložky zasahovali v sobotu predpoludním v súvislosti so zrážkou osobného vlaku a dodávky v katastri mesta Nové Zámky. Jednu osobu previezli do nemocnice. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre o tom informovalo na sociálnej sieti.

Nehoda sa stala v sobotu krátko po 11.00 h. Vlaková doprava v úseku Nové Zámky - Bajč bola na približne tri hodiny prerušená. Železničná spoločnosť Slovensko informovala o obnovení dopravy od 14.15 h.

Na mieste udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ Nové Zámky, na mieste boli aj policajné zložky a záchranná zdravotná služba. „V dôsledku zrážky utrpela jedna osoba zranenia, pre ktoré bola prevezená do Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky,“ doplnili hasiči.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

PRIESKUM: So znížením počtu VÚC súhlasí 40,7 percenta respondentov