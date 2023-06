Pobočka Colného úradu v Starej Ľubovni rozširuje svoju činnosť

Stará Ľubovňa 12. júna (TASR) - Pobočka Colného úradu (CÚ) Prešov so sídlom v Starej Ľubovni od júla rozšíri svoju činnosť o colnú oblasť. TASR o tom informovala hovorkyňa CÚ Prešov Katarína Bebčáková. Po Prešove a Poprade tak pôjde o ďalšiu kombinovanú pobočku v tomto regióne.



Okrem daňovej oblasti správy spotrebných daní bude po novom plniť úlohy colného dohľadu a rozhodovať o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu pri dovoze a vývoze tovarov z a do tretích krajín. "Preto tak verejnosť (súkromné osoby, ako aj podnikatelia) môže služby finančnej správy (FS) v colnej oblasti prostredníctvom CÚ Prešov využiť už aj v tomto meste," uviedla s tým, že činnosť rozširujú z dôvodu organizačných zmien reflektujúcich na zvyšovanie miery zaťaženosti pracovísk.



Začiatok výkonu činnosti pobočky CÚ v Starej Ľubovni v colnej oblasti je naplánovaný na pondelok 3. júla. Klientom FS bude poskytovať svoje služby pondelky až štvrtky v čase od 8.00 do 16.00 h a piatky od 8.00 do 14.00 h.