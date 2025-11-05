< sekcia Regióny
Pobočka pošty v martinskej mestskej časti Sever sa presťahovala
Prevádzka je verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, pričom v stredu je pošta otvorená ešte o hodinu dlhšie, do 19.00 h.
Autor TASR
Martin 5. novembra (TASR) - Pobočka Slovenskej pošty (SP) v martinskej mestskej časti Sever sídli od 1. októbra v modernejších priestoroch. Presťahovala sa z pôvodnej adresy Zvolenská 10 do neďalekého polyfunkčného objektu na adrese Zvolenská 10169. TASR o tom v stredu informoval špecialista SP pre styk s verejnosťou Michal Petro.
„Nové priestory prinášajú klientom vyšší komfort a jednoduchší prístup k poštovým službám. Pošta je plne bezbariérová a v jej blízkosti je k dispozícii pohodlné parkovanie. Pobočka ponúka dve univerzálne priehradky na rýchle vybavenie klientov,“ priblížil Petro.
Doplnil, že prevádzka je verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, pričom v stredu je pošta otvorená ešte o hodinu dlhšie, do 19.00 h. „Pošta zároveň zabezpečuje predaj elektronických kolkov na úhradu správnych a súdnych poplatkov a prostredníctvom služby Integrované obslužné miesto občana poskytuje výpisy z obchodného registra, listu vlastníctva či registra trestov,“ dodal Petro.
„Nové priestory prinášajú klientom vyšší komfort a jednoduchší prístup k poštovým službám. Pošta je plne bezbariérová a v jej blízkosti je k dispozícii pohodlné parkovanie. Pobočka ponúka dve univerzálne priehradky na rýchle vybavenie klientov,“ priblížil Petro.
Doplnil, že prevádzka je verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, pričom v stredu je pošta otvorená ešte o hodinu dlhšie, do 19.00 h. „Pošta zároveň zabezpečuje predaj elektronických kolkov na úhradu správnych a súdnych poplatkov a prostredníctvom služby Integrované obslužné miesto občana poskytuje výpisy z obchodného registra, listu vlastníctva či registra trestov,“ dodal Petro.