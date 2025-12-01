< sekcia Regióny
Pobočka pošty v Sliači je od začiatku decembra na novom mieste
Autor TASR
Sliač 1. decembra (TASR) - Pobočka Slovenskej pošty v Sliači vo Zvolenskom okrese je od začiatku decembra na novom mieste. Záujemcovia ju tak od pondelka nájdu na adrese SNP 298/21, Sliač-Rybáre v priestore bývalej kaviarne. TASR o tom informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty.
Dodal, že pošta sa na novú adresu presťahovala z dôvodu plánovanej rozsiahlej rekonštrukcie budovy, v ktorej sa doteraz nachádzala. Podotkol, že nové sídlo pobočky je od toho pôvodného vzdialené len niekoľko desiatok metrov. Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová priblížila, že mesto Sliač ponúklo pošte nové priestory na jej prevádzku.
Primátorka Sliača Ľubica Balgová dodala, že červenú budovu domu služieb postavili v 80. rokoch a potrebujú ju obnoviť. Pobočku pošty z nej preto presťahovali. Zároveň do nej po rekonštrukcii premiestnia aj mestský úrad, ktorý je v súčasnosti pri hlavnej ceste na kraji Sliača. V rámci nového projektu tak budú mať v centre mesta okrem úradu aj sociálne služby, mestskú políciu, knižnicu, komunitné centrum i nabíjačku na elektromobily. „Všetky služby tak budeme mať na jednom mieste, v strede Sliača, a občania z každej jeho časti to budú mať v rovnakej vzdialenosti,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, financie na rekonštrukciu získali v rámci schváleného projektu udržateľného mestského rozvoja Zvolen.
