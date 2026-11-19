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Pobočku krajskej knižnice na Sídlisku II v Prešove opäť otvorili
Práce trvali päť mesiacov a celkové náklady dosiahli takmer 20.000 eur s DPH.
Autor TASR
Prešov 19. novembra (TASR) - Zrekonštruovaná pobočka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na Sídlisku II opäť otvorila svoje brány. Riaditeľka knižnice Iveta Hurná pre TASR potvrdila, že rozsiahla obnova priestorov priniesla výraznú dispozičnú zmenu. Pobočku opäť otvorili v stredu (18. 11.).
„Zbúraním priečky sa pôvodné tri malé miestnosti prepojili do jedného veľkého, otvoreného a vzdušného celku. V zmodernizovanom priestore si našli svoje miesto nové regály pre dospelých aj najmenších návštevníkov. Čitatelia v nich nájdu takmer 14.000 knižných titulov,“ uviedla Hurná.
Práce trvali päť mesiacov a celkové náklady dosiahli takmer 20.000 eur s DPH. Cieľom bolo vytvoriť jeden moderný, veľký, otvorený priestor. Preto zbúrali priečky medzi miestnosťami, následne urobili opravy stien a podláh a prerobili rozvody elektroinštalácie. Vymenili tiež svetlá a nakoniec celý priestor vymaľovali.
Projekt realizovala aj financovala mestská spoločnosť Prešov REAL, ktorá zabezpečuje správu a prenájom mestských bytových a nebytových priestorov. Nové interiérové vybavenie, knihy a personál zabezpečuje samotná knižnica.
„Prvé reakcie verejnosti sú mimoriadne priaznivé a podľa ohlasov čitateľov nikto nečakal až takú výraznú premenu. Hneď po oficiálnom otvorení si vynovené priestory ako prví vyskúšali dvadsiati druháci zo Základnej školy Československej armády, ktorí s nadšením zaplnili detskú zónu knižnice,“ uzatvára Hurná.
„Zbúraním priečky sa pôvodné tri malé miestnosti prepojili do jedného veľkého, otvoreného a vzdušného celku. V zmodernizovanom priestore si našli svoje miesto nové regály pre dospelých aj najmenších návštevníkov. Čitatelia v nich nájdu takmer 14.000 knižných titulov,“ uviedla Hurná.
Práce trvali päť mesiacov a celkové náklady dosiahli takmer 20.000 eur s DPH. Cieľom bolo vytvoriť jeden moderný, veľký, otvorený priestor. Preto zbúrali priečky medzi miestnosťami, následne urobili opravy stien a podláh a prerobili rozvody elektroinštalácie. Vymenili tiež svetlá a nakoniec celý priestor vymaľovali.
Projekt realizovala aj financovala mestská spoločnosť Prešov REAL, ktorá zabezpečuje správu a prenájom mestských bytových a nebytových priestorov. Nové interiérové vybavenie, knihy a personál zabezpečuje samotná knižnica.
„Prvé reakcie verejnosti sú mimoriadne priaznivé a podľa ohlasov čitateľov nikto nečakal až takú výraznú premenu. Hneď po oficiálnom otvorení si vynovené priestory ako prví vyskúšali dvadsiati druháci zo Základnej školy Československej armády, ktorí s nadšením zaplnili detskú zónu knižnice,“ uzatvára Hurná.