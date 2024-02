Pobočku mestskej knižnice v Detve presťahovali do nových priestorov

Detva 14. februára (TASR) - Pobočku Mestskej knižnice Karola Antona Medveckého na sídlisku v Detve presťahovali do nových priestorov. Po novom ju tak záujemcovia nájdu na Ulici Obrancov mieru 3. TASR o tom informovala Stanislava Kamenská z knižnice s tým, že zároveň ju aj obnovili.



Pobočka na Ulici Obrancov mieru je jedným z dvoch pracovísk mestskej knižnice. V časti mesta, kde sa nachádza, sú viaceré školy. Z hľadiska skladby obyvateľstva je v mestskej časti zastúpená každá veková kategória. "Práve bezbariérový prístup pre seniorov a telesne znevýhodnených obyvateľov bol jeden z hlavných dôvodov presťahovania sa do nových priestorov," objasnila.



Dlhšie obdobie pobočka neprešla rekonštrukciou. Ambíciou tak bolo vytvoriť priestorové a materiálno-technické podmienky pre poskytovanie moderných knižnično-informačných služieb. "Obnova jej priestorov má priamy dosah na okolo 4000 návštevníkov, ktorí ročne v priemere túto pobočku navštívia," priblížila. Sú to buď návštevníci pri výmene kníh, alebo počas rôznych podujatí.



Projekt v grantovej výzve pre knižnice podporil v dvoch po sebe idúcich intervaloch Fond na podporu umenia. V roku 2021 to bol prvý so sumou 7000 eur, ďalších 1750 eur financovalo Kultúrne centrum (KC) Andreja Sládkoviča v Detve. Druhým bol projekt v roku 2022 a suma 8500 eur i financie KC vo výške 2125 eur. Sumu 4000 eur na položenie novej podlahy dostala knižnica od darcu. Na stavebné úpravy a rekonštrukciu priestorov dalo 8500 eur mesto Detva.



Cieľom knižnice je prilákať viac nových čitateľov z radov mládeže, čo sú starší študenti základných a stredných škôl. "Práve esteticky upravená pobočka môže pomôcť," poznamenala s tým, že zvýšeniu záujmu môžu prispieť aj skupinové aktivity pre všetky vekové kategórie. "Nové, veľkosťou vhodnejšie, priestory bude knižnica využívať na podujatia, ktoré má v roku 2024 pripravené," uviedla.



Knižnica na sídlisku je pre verejnosť otvorená vždy v pondelky, stredy, štvrtky a piatky v časoch od 9.00 do 17.00 h.