< sekcia Regióny
Pobočku pošty na Partizánskej ulici v Detve od 1. októbra zrušia
Dôvodom predaja stavby je nízka efektívnosť jej využitia. Pošta využíva menej ako polovicu celkovej podlahovej plochy budovy.
Autor TASR
Detva 5. septembra (TASR) - Pobočky pošty na Partizánskej ulici v historickej časti Detvy sa pre nízku vyťaženosť, klesajúcu návštevnosť a stratové hospodárenie dotkne optimalizácia. Jej prevádzku od 1. októbra tohto roka ukončia. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Dodala, že po tomto termíne poštové služby zabezpečí nástupnícka pobočka Detva-sídlisko. Oproti aktuálnemu stavu však bude po novom otvorená o šesť hodín týždenne dlhšie. „V pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu až do 19.00 h,“ objasnila.
Hovorkyňa pripomenula, že Slovenská pošta naďalej predáva svoju budovu na sídlisku v Detve, v ktorej aj poskytuje služby. Vážneho záujemcu o kúpu objektu však podľa nej zatiaľ neevidujú. Ďalšie kolo verejného ponukového konania zverejnia na webe Slovenskej pošty. „Aktuálna minimálna ponuková cena objektu je 812.145 eur, minimálnu predajnú cenu znížili už viackrát,“ zdôraznila. V ponúkanej nehnuteľnosti chcú však zachovať prevádzku svojej pobočky aj po jej predaji.
Ako ďalej uviedla, dôvodom predaja stavby je nízka efektívnosť jej využitia. Pošta využíva menej ako polovicu celkovej podlahovej plochy budovy. Doplnila, že okrem prevádzky pošty sú v budove aj priestory, ktoré prenajímajú iným nájomcom. Budovu pošty Detva-sídlisko postavili v roku 1993 a odvtedy je Slovenská pošta jej jediným vlastníkom.
Dodala, že po tomto termíne poštové služby zabezpečí nástupnícka pobočka Detva-sídlisko. Oproti aktuálnemu stavu však bude po novom otvorená o šesť hodín týždenne dlhšie. „V pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu až do 19.00 h,“ objasnila.
Hovorkyňa pripomenula, že Slovenská pošta naďalej predáva svoju budovu na sídlisku v Detve, v ktorej aj poskytuje služby. Vážneho záujemcu o kúpu objektu však podľa nej zatiaľ neevidujú. Ďalšie kolo verejného ponukového konania zverejnia na webe Slovenskej pošty. „Aktuálna minimálna ponuková cena objektu je 812.145 eur, minimálnu predajnú cenu znížili už viackrát,“ zdôraznila. V ponúkanej nehnuteľnosti chcú však zachovať prevádzku svojej pobočky aj po jej predaji.
Ako ďalej uviedla, dôvodom predaja stavby je nízka efektívnosť jej využitia. Pošta využíva menej ako polovicu celkovej podlahovej plochy budovy. Doplnila, že okrem prevádzky pošty sú v budove aj priestory, ktoré prenajímajú iným nájomcom. Budovu pošty Detva-sídlisko postavili v roku 1993 a odvtedy je Slovenská pošta jej jediným vlastníkom.