Pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. októbra zrušia
Pošta Zvolen 6 je v súčasnosti podávacia pošta s obmedzeným portfóliom služieb, ktorá napríklad nevyplácala dôchodky.
Autor TASR
Zvolen 8. septembra (TASR) - Pobočku pošty na sídlisku Západ vo Zvolene od 1. októbra tohto roka zrušia. Bude to pre jej nízku vyťaženosť i pre stratové hospodárenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Dodala, že Pošta Zvolen 6 je v súčasnosti podávacia pošta s obmedzeným portfóliom služieb, ktorá napríklad nevyplácala dôchodky. Po tie si obyvatelia spádovej oblasti podľa nej aj dnes chodia na zvolenskú poštu na Ulici Andreja Sládkoviča. „Keďže práve tá sa stane nástupníckou poštou zrušenej pobočky, pre ľudí z dotknutej časti mesta sa prakticky nič nezmení,“ objasnila.
Oproti aktuálnemu stavu však na hlavnej pošte, Pošta Zvolen 1, predĺžia otváracie hodiny pre verejnosť. Každý pracovný deň bude k dispozícii od 8.00 do 19.00 h. Dlhšie a jednotne budú po novom otvorené aj ďalšie dve pobočky v meste, Pošta Zvolen 3 na Ulici Martina Rázusa a Pošta Zvolen 7 na Okružnej ulici. „V pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 18.00 h, v stredu až do 19.00 h,“ zdôraznila hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, na podanie a výdaj balíkových zásielok sú naďalej k dispozícii nonstop dostupné zariadenia. „Ich počet v meste sa zvýši zo súčasných štyroch na deväť,“ zhrnula. Klienti pošty budú môcť využívať aj už existujúce samoobslužné zariadenia iného prevádzkovateľa, s ktorým Slovenská pošta vstupuje do spolupráce. Doručovanie poštovými doručovateľmi zostáva podľa hovorkyne bez zmeny.
Poznamenala, že o zmenách v poštovej sieti vo Zvolene, ale aj o službách a alternatívnych poštových bodoch, informujú obyvateľov spádovej oblasti Pošty Zvolen 6 počas septembra. Je to prostredníctvom letáku, ktorý si nájdu vo svojej schránke.
