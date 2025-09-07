< sekcia Regióny
POBODANÝ MUŽ: Polícia vyšetruje prípad, ktorý sa stal v Senci
Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. septembra (TASR) - Polícia vyšetruje prípad pobodaného muža v Senci, ku ktorému malo prísť v sobotu (6. 9.) podvečer. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
„Prípad vyšetrujú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ skonštatovala Šimková.
Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.
„Prípad vyšetrujú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ skonštatovala Šimková.
Keďže sa však momentálne vykonávajú procesné úkony, nie je možné k tejto udalosti poskytnúť podľa polície viac informácií.