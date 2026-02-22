< sekcia Regióny
POBODONÁ ŽENA V HELCMANOVCIACH: Polícia prípad vyšetruje
Autor TASR
Helcmanovce 22. februára (TASR) - V obci Helcmanovce v okrese Gelnica našli v nedeľu ráno zranenú ženu. Informovala o tom polícia s tým, že v súvislosti s udalosťou aktívne koná. „Policajti sú na mieste udalosti a zisťujú, prečo k spáchaniu skutku došlo, ako aj okolnosti, ktoré mu predchádzali,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Podľa záchranárov mala žena viaceré bodné poranenia.
„Vzhľadom na podozrenie zo spáchania násilnej trestnej činnosti sa už na mieste nachádzajú aj krajskí kriminalisti a vec si prevzal košický krajský policajný vyšetrovateľ,“ uviedla Ivanová. Doposiaľ pritom nebola zadržaná žiadna konkrétna osoba ani vznesené obvinenie.
„Vyšetrovanie tejto udalosti je v počiatočnom štádiu, preto bližšie informácie poskytneme hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí,“ dodala hovorkyňa.
Na mieste zasahovali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS). „Doposiaľ nestotožnená žena bola s viacerými bodnými poraneniami transportovaná do košickej nemocnice. Do nemocnice posádka previezla aj 45-ročného muža s otvorenou ranou krku a ďalšími poraneniami,“ uviedla pre TASR Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska ZZS SR.
