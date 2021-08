Počas 48 hodín Trnava Game Jam 2021 vzniknú nové digitálne hry

Trnava 24. augusta (TASR) - Katedra digitálnych hier Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pripravila na posledný augustový víkend pre milovníkov a tvorcov videohier 48-hodinový hrací festival, počas ktorého vytvoria súťažné tímy hrateľné digitálne hry na vopred zvolenú tému.



„V časovom strese vznikajú tie najlepšie nápady, ale často vyhráva najefektívnejšia tímová práca,“ uviedla Magdaléna Švecová, poverená vedením katedry. Prihlásení účastníci rozdelení do družstiev sa na 48 hodín posadia za počítače, aby vymysleli a vytvorili použiteľný prototyp videohry. „Predtým ich však čakajú prednášky a workshopy s odborníkmi z herného priemyslu, ktoré im majú ukázať, na čo si dávať pozor nielen pri kreovaní počítačovej hry, ale aj v rámci komunikácie v tíme. Udalosť je súčasťou série herných jamov, ktoré pravidelne katedra organizuje,“ doplnila.



Podľa organizátora Michala Kabáta je game jam vhodná platforma, kde sa môžu tvorcovia veľa naučiť nielen v rámci tímu, ale aj od ostatných zúčastnených vývojárov. Keďže majú vopred zadanú tému, vznikajú tiež veľmi inovatívne a kreatívne spracovania. „Nie sú to len účastníci, ktorí na Trnava Game Jam prinesú svoje know how. Jednotlivé tímy budú mať k dispozícii mentorov, ktorí ich povedú,“ uviedol. Problémy sa často netýkajú ani technickej či umeleckej stránky hry, ale skôr ide o problémy v časovom manažmente a komunikácii. „Nájsť správnych ľudí, zladiť ich schopnosti, predstavy a časové možnosti je zväčša proces, ktorý eliminuje väčšinu pokusov vytvoriť hru mimo zabehnutého herného štúdia. Na druhej strane, hry, ktoré vznikli z nadšenia a bez rozpočtu, napríklad aj na game jame, často dokážu chytiť za srdce a neraz aj komerčne preraziť alebo posunúť ich autorov k zaujímavým ponukám,“ dodáva Kabát. Nové digitálne hry, ktoré vzniknú tento víkend, neskôr zhodnotí a ocení odborná porota.



Podujatie sa uskutoční za dodržania platných protipandemických opatrení v priestoroch fakulty na Skladovej ulici v Trnave. Úvodné aktivity budú prebiehať online, samotná tvorba hier sa začne v piatok (27. 8.) večer a skončí sa v nedeľu (29. 8.) podvečer. Projekt podporil Fond na podporu umenia.