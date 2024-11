Počas adventu ožije Banská Štiavnica vianočnými trhmi

Banská Štiavnica 8. novembra (TASR) - Na banskoštiavnickom Trotuári sa budú tento rok v predvianočnom čase konať vianočné trhy. Pripravuje ich Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, ktorá si od nich sľubuje oživenie návštevnosti mesta v predvianočnom období.



Ako pre TASR priblížil podpredseda OOCR Ľudovít Kaník, trhy by sa mali prvýkrát konať už počas mikulášskeho víkendu, teda 6. a 7. decembra. Pokračovať budú každý víkend až do Vianoc. "V prípade, že budú úspešné z hľadiska záujmu ľudí, tak by pokračovali aj v období medzi sviatkami až do Silvestra," konštatoval.



Trhy sa budú konať na ulici Andreja Kmeťa, na tzv. Trotuári. "Keďže je to priestorovo limitované, bude tam asi 15 stánkov," podotkol Kaník s tým, že spolu s trvalými prevádzkami, ktoré sa tu nachádzajú, tak vytvoria akúsi vianočnú uličku. Chýbať by nemal ani menší sprievodný kultúrny program.



Záujemcovia zo strany predajcov sa už môžu v súčasnosti prihlasovať na e-mailovej adrese organizácie. "Sme príjemne prekvapení, že záujem zo strany predajcov je. Asi nebudeme vedieť vyjsť všetkým v ústrety vzhľadom na to, že tie priestorové možnosti sú obmedzené," podotkol s tým, že ponuka bude zostavená tak, aby tu boli gastroprevádzky aj predajcovia s tradičnými vianočnými výrobkami.