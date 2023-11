Počas akcie Modrá 24 v Trnavskom kraji našli nezvestných tínedžerov

Trnava 20. novembra (TASR) - Počas medzinárodnej akcie Modrá 24 zameranej na bezpečnosť v železničnej doprave našli v uplynulom týždni v Trnavskom kraji dvoch nezvestných 17-ročných chlapcov. Policajné hliadky so služobnými psami skontrolovali 22 vlakov osobnej prepravy, 20 železničných staníc, 15 úschovní batožín a skriniek a 14 osôb. Informovala o tom trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.



"Do policajnej akcie sa zapojili policajti železničnej a poriadkovej polície v obvodoch železničných dráh Trnavského kraja," uviedla. Policajti vyriešili v priebehu 24-hodinovej akcie päť priestupcov v blokovom konaní. "Zastavili aj desať osôb, ktoré prechádzali cez koľaje tam, kde je to zakázané. Všetci však boli zamestnancami železníc a na vstup do koľajiska mali platné povolenie," dodala Antalová.



Hlavným cieľom akcie, ktorú každoročne organizuje Railpol - Európska asociácia železničných polícií, je preventívne pôsobenie v oblasti železničnej dopravy. "Polícia bude aj naďalej dohliadať na bezpečnosť verejnosti vo vlakoch a na železničných staniciach. V prípade, ak sa niekto stane svedkom nejakého incidentu, môže sa na nás v prípade núdze obrátiť na známom policajnom čísle 158," uviedla hovorkyňa.