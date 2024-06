Počas akcie polície v B.Bystrici fúkalo vyše 3500 účastníkov premávky

Banská Bystrica 25. júna (TASR) - Na cestách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa v pondelok (24. 6.) uskutočnila dopravná akcia zameraná na kontrolu zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok vodičmi vozidiel. Policajti podrobili dychovej skúške viac ako 3500 účastníkov cestnej premávky. Informovala o tom v utorok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"Do akcie bol nasadený maximálny počet policajtov služby dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Kontroly na cestách nášho kraja prebiehali od 5.00 h ráno do 10.00 h. Alkohol za volantom bol zistený u siedmich vodičov motorových vozidiel. Kolegovia sa okrem toho zameriavali aj na závažné porušenia pravidiel cestnej premávky," uviedla polícia.



Ako dodala, podobné akcie majú pokračovať. Dôvodom je nepriaznivý vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách celého územia SR, a to najmä z dôvodu vysokého počtu dopravných nehôd s následkami na živote a zdraví.