Počas akcie Speed marathon zaevidovali 222 priestupkov

Ilustračná fotka. Foto: KR PZ v Trnave

Akcia bola zameraná na meranie rýchlosti.

Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Polícia eviduje v Bratislavskom kraji 222 priestupkov v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky počas akcie Speed marathon. Tú realizovala v stredu (15. 4.) počas celého dňa. Akcia bola zameraná na meranie rýchlosti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Počas trvania rýchlostného maratónu bolo v Bratislavskom kraji zistených 222 priestupkov v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky,“ uviedla hovorkyňa. Ako priblížila, 150 priestupkov súviselo s nedodržaním ustanovených rýchlostí jazdy vodičmi. Osem držiteľov motorových vozidiel bude podľa nej riešených formou objektívnej zodpovednosti.
