Dopravná akcia v Bánovciach nad Bebravou odhalila 11 priestupkov

Bánovce nad Bebravou 21. apríla (TASR) - Policajti odhalili počas dopravnej akcie v Bánovciach nad Bebravou u vodičov 11 porušení pravidiel cestnej premávky. U jedného vodiča zistili i alkohol v dychu do jedného promile. Informovala o v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Bánovskí policajti sa počas dopravnej akcie zamerali na odhaľovanie vodičov motorových i nemotorových vozidiel, ktorí jazdia pod vplyvom alkoholu a iných omamných a psychotropných látok. "Cieľom akcie je pozitívne ovplyvnenie a zníženie počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví. Policajti sa taktiež zamerali i na ostatné porušenia pravidiel v cestnej premávke," uviedla polícia.



Počas dopravnej akcie policajti skontrolovali celkom 116 vodičov motorových vozidiel, zistili 11 porušení pravidiel v cestnej premávke, ktoré vyriešili na mieste v blokovom konaní. "U jedného vodiča motorového vozidla zistili prítomnosť alkoholu v dychu do jedného promile. Z tohto dôvodu mu na mieste zadržali vodičský preukaz a zakázali ďalšiu jazdu. V správnom konaní mužovi hrozí pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti do troch rokov," dodala polícia.