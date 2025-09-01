Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas akcie v Bratislavskom kraji prichytili troch opitých vodičov

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Všetkým pri dychovej skúške zistili pod jedno promile.

Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Polícia počas dopravnej akcie v Bratislavskom kraji zaznamenala v pondelok ráno troch vodičov pod vplyvom alkoholu. Všetkým pri dychovej skúške zistila pod jedno promile. Na mieste im zadržala vodičské preukazy. Informovala o tom na sociálnej sieti. Policajti vykonali počas dvoch hodín viac ako 1900 dychových skúšok. O ďalšom postupe s vodičmi pod vplyvom alkoholu rozhodne správny orgán.

„Policajti počas akcie zistili celkom 30 priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel,“ uviedla polícia s tým, že v štyroch prípadoch zaznamenali prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy a v troch prípadoch neboli vodiči pripútaní.

Policajti avizovali, že v podobných dopravných akciách budú pokračovať. „Bezpečnosť a ochrana života účastníkov cestnej premávky zostávajú našou prioritou nielen v prvý školský deň,“ uzavreli.
