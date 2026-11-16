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Počas akcie v Bratislavskom kraji zistila polícia 100 priestupkov
Polícia počas kontroly zadržala jeden vodičský preukaz, trom vodičom osvedčenia o evidencii a jednému vodičovi tabuľky s evidenčným číslom.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Polícia sa počas víkendovej akcie na území Bratislavského kraja zamerala na najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd i na kontrolu vodičov taxislužieb. Zistila pritom 100 priestupkov. Vykonaných bolo 34 dychových skúšok, z toho jedna u vodiča motocykla, 27 u cyklistov a 13 u vodičov elektrokolobežiek. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Medzi najčastejšie priestupky patrilo prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy (30), rovnako tak nedodržanie prestávky v práci či odpočinok (30). V 12 prípadoch mali vodiči nevyhovujúci technický stav vozidla a v siedmich prípadoch bolo zistené preťaženie vozidla. V piatich prípadoch vodiči obsluhovali mobilný telefón, v rovnakom počte prípadov nepoužili vodiči bezpečnostné pásy.
Polícia počas kontroly zastavila aj 44-ročného vodiča v Malackách, ktorý má uložené viaceré zákazy činnosti, pričom vozidlo nemalo platnú emisnú a technickú kontrolu. Ďalším kontrolovaným bol aj 15-ročný „nevodič“ malého motocykla, ktorý jazdil bez pripevneného evidenčného čísla a bez vodičského oprávnenia. Jedným z vodičov, ktorí sadli za volant pod vplyvom alkoholu, bol aj 43-ročný občan Ukrajiny, ktorému namerali 1,81 promile. Pozitívne dychové skúšky namerala polícia aj u troch cyklistov.
Polícia počas kontroly zadržala jeden vodičský preukaz, trom vodičom osvedčenia o evidencii a jednému vodičovi tabuľky s evidenčným číslom.
Policajná akcia sa konala v sobotu (14. 11.) od 16.00 h do nedele (15. 11.) do 1.00 h. Do tejto kontroly bolo zapojených celkovo 40 policajtov.
Medzi najčastejšie priestupky patrilo prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti jazdy (30), rovnako tak nedodržanie prestávky v práci či odpočinok (30). V 12 prípadoch mali vodiči nevyhovujúci technický stav vozidla a v siedmich prípadoch bolo zistené preťaženie vozidla. V piatich prípadoch vodiči obsluhovali mobilný telefón, v rovnakom počte prípadov nepoužili vodiči bezpečnostné pásy.
Polícia počas kontroly zastavila aj 44-ročného vodiča v Malackách, ktorý má uložené viaceré zákazy činnosti, pričom vozidlo nemalo platnú emisnú a technickú kontrolu. Ďalším kontrolovaným bol aj 15-ročný „nevodič“ malého motocykla, ktorý jazdil bez pripevneného evidenčného čísla a bez vodičského oprávnenia. Jedným z vodičov, ktorí sadli za volant pod vplyvom alkoholu, bol aj 43-ročný občan Ukrajiny, ktorému namerali 1,81 promile. Pozitívne dychové skúšky namerala polícia aj u troch cyklistov.
Polícia počas kontroly zadržala jeden vodičský preukaz, trom vodičom osvedčenia o evidencii a jednému vodičovi tabuľky s evidenčným číslom.
Policajná akcia sa konala v sobotu (14. 11.) od 16.00 h do nedele (15. 11.) do 1.00 h. Do tejto kontroly bolo zapojených celkovo 40 policajtov.