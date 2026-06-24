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Počas akcie v Trnavskom kraji skontrolovali celkovo 1727 vodičov
Akcia sa uskutočnila v dňoch od 15. do 21. júna, zapojilo sa 139 policajtov.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Polícia v Trnavskom kraji počas medzinárodnej dopravno-bezpečnostnej akcie Roadpol Alcohol and Drugs, zameranej na odhaľovanie vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, skontrolovala celkovo 1727 vodičov. Akcia sa uskutočnila v dňoch od 15. do 21. júna, zapojilo sa 139 policajtov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Počas siedmich dní zistili deväť prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v jednom prípade odhalili vodiča pod vplyvom drog. Zároveň zadržali dva vodičské preukazy.
Súčasťou akcie bola aj jednodňová kontrolná akcia Alcohol and Drugs Marathon, ktorá sa uskutočnila 19. júna. Počas nej policajti v Trnavskom kraji skontrolovali 869 vodičov. Pri kontrolách zistili jeden prípad požitia alkoholu a jeden prípad jazdy pod vplyvom drog.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozornila, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodiči pod vplyvom návykových látok podľa nej predstavujú vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Počas siedmich dní zistili deväť prípadov prítomnosti alkoholu u motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky a v jednom prípade odhalili vodiča pod vplyvom drog. Zároveň zadržali dva vodičské preukazy.
Súčasťou akcie bola aj jednodňová kontrolná akcia Alcohol and Drugs Marathon, ktorá sa uskutočnila 19. júna. Počas nej policajti v Trnavskom kraji skontrolovali 869 vodičov. Pri kontrolách zistili jeden prípad požitia alkoholu a jeden prípad jazdy pod vplyvom drog.
Polícia v tejto súvislosti opätovne upozornila, že alkohol a drogy patria medzi najčastejšie príčiny tragických dopravných nehôd. Vodiči pod vplyvom návykových látok podľa nej predstavujú vážne riziko nielen pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.