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Počas akcie v Žilinskom kraji odhalili tri priestupky krádeže
Preventívno-bezpečnostná akcia bola zameraná na predchádzanie páchaniu priestupkov proti majetku a majetkových trestných činov v maloobchodných prevádzkach.
Autor TASR
Žilina 11. novembra (TASR) - Policajti odhalili počas utorkovej (10. 11.) preventívno-bezpečnostnej akcie v Žilinskom kraji tri priestupky krádeže. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na sociálnej sieti, v rámci akcie policajti skontrolovali 203 prevádzok a 44-krát preverili aj pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a skontrolovali 215 osôb.
Preventívno-bezpečnostná akcia bola zameraná na predchádzanie páchaniu priestupkov proti majetku a majetkových trestných činov v maloobchodných prevádzkach. „Výsledkom akcie bolo odhalenie celkovo troch priestupkov krádeže. Počas akcie nebolo zistené páchanie majetkových priestupkov a trestných činov, bol zistený jeden priestupok na úseku súkromných bezpečnostných služieb,“ spresnila polícia a zároveň zdôraznila dôležitosť preventívnych opatrení v obchodoch.
Preventívno-bezpečnostná akcia bola zameraná na predchádzanie páchaniu priestupkov proti majetku a majetkových trestných činov v maloobchodných prevádzkach. „Výsledkom akcie bolo odhalenie celkovo troch priestupkov krádeže. Počas akcie nebolo zistené páchanie majetkových priestupkov a trestných činov, bol zistený jeden priestupok na úseku súkromných bezpečnostných služieb,“ spresnila polícia a zároveň zdôraznila dôležitosť preventívnych opatrení v obchodoch.