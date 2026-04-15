< sekcia Regióny
Počas apríla čistia rieku Hornád a jej prítoky od odpadkov
Čistenie už prebiehalo na trase Čingov - Smižianska Maša a začalo sa aj na pravom brehu časti Mýto - Hrdlo Hornádu.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 15. apríla (TASR) - Dobrovoľníci čistia počas apríla rieku Hornád a jej prítoky na Spiši. Cieľom dobrovoľníckej akcie, ktorú organizuje Správa Národného parku (NP) Slovenský raj s viacerými vodáckymi skupinami, turistickými organizáciami, samosprávami i súkromným sektorom, je vyčistiť vodné toky od nahromadeného odpadu. Riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil pre TASR potvrdil, že do akcie sa počas celého mesiaca zapájajú desiatky dobrovoľníkov. Čistenie vyvrcholí počas posledného aprílového víkendu, keď budú vodáci čistiť Prielom Hornádu priamo z vody.
„Rieka Hornád je porozdeľovaná medzi dobrovoľníkov, ktorí ju vyčistia. Nejde iba o úseky v národnom parku, problém spôsobuje hlavne odpad, ktorý nám priplaví voda z obcí nad národným parkom od Spišského Bystrého a Hranovnice až po Betlanovce. Každá obec si po svojej linke zorganizuje čistenie na tom svojom úseku, pričom čistia predovšetkým brehy a okolie,“ vysvetlil Dražil.
Čistenie už prebiehalo na trase Čingov - Smižianska Maša a začalo sa aj na pravom brehu časti Mýto - Hrdlo Hornádu. Vyčistia sa tiež potok Bystrá, Vernársky potok, úsek medzi Spišským Štiavnikom a kaštieľom, medzi mostom v Betlanovciach a Hrabušickým Mýtom či Hrdlom Hornádu a Letanovským mlynom. Dražil potvrdil, že akcia vyvrcholí počas posledného aprílového víkendu, keď je v pláne ľavý breh medzi Mýtom a Hrdlom Hornádu, Smižianskou Mašou a Flúderom v Spišskej Novej Vsi a medzi Flúderom a železničným mostom a hlavne samotný tok Hornádu v národnom parku.
Projekt sa realizuje v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce na znižovanie sociálnych a ekonomických rozdielov v Európskej únii. „Organizujeme to tradične pred začiatkom sezóny, keď sa rieka vyčistí. Splavovanie sa začína 1. mája,“ dodal Dražil. Medzi odpadom stále prevláda textil a plast, hoci fliaš je podľa neho podstatne menej, odkedy sa na Slovensku zaviedol zálohový systém. Riaditeľ ocenil, že do čistenia sa každoročne zapájajú nielen miestni obyvatelia, ale aj ľudia z iných častí Slovenska.
