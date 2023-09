Počas Bielej noci bude rezonovať téma ekológie i ľudskej tolerancie

Bratislava 26. septembra (TASR) - Festival súčasného umenia Biela noc zmení nočnú Bratislavu na živú galériu plnú monumentálnych objektov, interaktívnych inštalácií a živého umenia v podobe performancií autorov zo siedmich európskych krajín. V hlavnom meste sa uskutoční od piatka 29. septembra do nedele 1. októbra. Do metropoly východného Slovenska sa presunie o týždeň neskôr (6. - 8. 10.). Informovali o tom organizátori na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.



"Minulý rok sme boli dosť digitálni, tento rok sme mali chuť pracovať skôr s 'fyzičnosťou'. Máme pripravených mnoho monumentálnych objektov, sôch a rôznych intervencií či už vo verejnom priestore, alebo v špecifických interiéroch," uviedla Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu. Tento rok je v ňom výrazne zastúpená téma ekológie a klimatickej krízy, ale aj tolerancia medzi ľuďmi a s tým spojená vojna na Ukrajine. Témy vojny a obrany otvorí napríklad umelecké dielo Laca Saba, ktorý obsadí Hlavné námestie v Bratislave objektom inšpirovaným tvarom protitankovej hviezdice.



Festival, ktorý chce multižánrovým programom osloviť náročných divákov i rodiny s deťmi, ponúkne aj možnosť blúdiť ekologickým Labyrintom. Ide o dielo architektky Eleny Šoltésovej, ktorá pretvorí časť Primaciálneho námestia na impozantný labyrint využitím plastového odpadu určeného na recykláciu. Ako priblížila autorka, dielo vytvorila z takého množstva vytriedených plastov, kovových obalov a nápojových kartónov, aké sa v hlavnom meste vyprodukuje za jeden deň. Návštevníci budú môcť obdivovať aj novú sériu jogínov vizuálneho umelca Pavla Trubena. Zaujať ich môže aj hravý 25-metrový nafukovací uzol, ktorý bude neprehliadnuteľný vo verejnom priestore pre svoje rozmery, tvar a farebnosť. Lákať pozornosť bude aj osem dinosaurích vajec, ktoré na Nádvorí sv. Jána Nepomuka osadí oceňovaný umelec András Cséfalvay.



Takmer päťdesiatku umeleckých zastávok rozdelili organizátori opäť medzi historické centrum hlavného mesta a dunajské nábrežie. Vodná trasa povedie tento rok od vznikajúcej štvrte Eurovea City po Most SNP. Festival otvoria v piatok o 19.00 h práve pod prvým slovenským mrakodrapom uvítaním dvojice diel, ktoré v Bratislave zostanú nastálo - 13 metrov vysoký objekt Viktora Freša a minimalistické tvory talianskeho dizajnéra Lucu Boscardina.



"Máme aj špeciálnu inštaláciu, ktorá odzrkadľuje sobotňajší volebný večer, kde si návštevníci pred Starou tržnicou budú môcť pozrieť vizuálne spracované predbežné výsledky volieb od Borisa Vitázka," uviedla pre TASR Pacáková k panoramatickej videoinštalácii, ktorú dizajnér stvárni podľa údajov Štatistického úradu SR.



Informácie o programe a vstupenkách nájdu záujemcovia na festivalovej mape, sociálnych sieťach, mobilnej aplikácii a stránke www.bielanoc.sk.