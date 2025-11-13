< sekcia Regióny
Počas celoslovenskej akcie odhalili v Žilinskom kraji dve krádeže
Policajti popri dvoch krádežiach odhalili aj 33 priestupkov v cestnej premávke.
Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Dve krádeže odhalili policajti na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) počas utorkovej (11. 11.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie krádeží a riešenie rastúcej agresivity páchateľov v maloobchodných prevádzkach. O výsledkoch akcie informovala vo štvrtok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V rámci akcie sme skontrolovali 237 prevádzok, 37 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a spolu 303 osôb,“ konkretizovala polícia. Doplnila, že policajti popri dvoch krádežiach odhalili aj 33 priestupkov v cestnej premávke.
