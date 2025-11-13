Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Regióny

Počas celoslovenskej akcie odhalili v Žilinskom kraji dve krádeže

.
Snímka z policajnej akcie. Foto: FB Polícia SR - Žilinský kraj

Policajti popri dvoch krádežiach odhalili aj 33 priestupkov v cestnej premávke.

Autor TASR
Žilina 13. novembra (TASR) - Dve krádeže odhalili policajti na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) počas utorkovej (11. 11.) celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na odhaľovanie krádeží a riešenie rastúcej agresivity páchateľov v maloobchodných prevádzkach. O výsledkoch akcie informovala vo štvrtok žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.

„V rámci akcie sme skontrolovali 237 prevádzok, 37 pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb a spolu 303 osôb,“ konkretizovala polícia. Doplnila, že policajti popri dvoch krádežiach odhalili aj 33 priestupkov v cestnej premávke.

.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici