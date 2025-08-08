< sekcia Regióny
Počas City festu budú v parku špeciálne koše na cigaretové ohorky
Ako priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, mesto už tradične zabezpečuje tie koše počas podujatia v spolupráci so žiarskou spoločnosťou Reneso.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. augusta (TASR) - Návštevníci festivalu City fest, ktorý sa v sobotu (9. 8.) koná v žiarskom Parku Štefana Moysesa, nemusia cigaretové ohorky hádzať na zem. V areáli parku bude počas konania podujatia rozmiestnených 15 kusov cigaretových popolníkov, ktoré budú slúžiť na zber cigaretových ohorkov.
Ako priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková, mesto už tradične zabezpečuje tie koše počas podujatia v spolupráci so žiarskou spoločnosťou Reneso. Vyzbierané cigaretové ohorky poputujú do miestnej recyklačnej linky, ktorá mení použité tabakové náplne a cigaretové ohorky na granulát využívaný namiesto celulózy pri výrobe asfaltu.
