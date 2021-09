Pre cyklistické preteky budú v Trnavskom kraji dopravné obmedzenia

Trnava 17. septembra (TASR) – V nedeľu (19. 9.) musia vodiči v okresoch Hlohovec a Trnava počítať s dopravnými obmedzeniami. Polícia bude nápomocná organizátorom pri zabezpečení štvrtej etapy 65. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.



"V okrese Hlohovec treba počítať s obmedzeniami od 12.30 do 13.40 h v obciach Merašice, Dolné Trhovište, Hlohovec, Horné a Dolné Zelenice. V okrese Trnava treba počítať s obmedzeniami od 13.20 do 14.50 h v obciach Šúrovce, Zavar, Trnava, Ružindol, Borová, Dlhá, Košolná, Suchá nad Panoru a Zvončín," informovala Linkešová.



Počas prejazdu pelotónu bude každý úsek po trase uzavretý na nevyhnutne potrebný čas, približne na 30 minút. "Výnimku bude tvoriť Trnava, kde polícia z dôvodu opakovaného príjazdu cyklistov do centra uzavrie Ulicu Rybníkovú s Ulicou Zelený kríčok, ako aj priľahlé uličky, ktoré ústia na tieto ulice približne do 15.00 h," doplnila krajská policajná hovorkyňa.



"Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny policajtov, ako aj ostatných osôb, ktorí budú zabezpečovať priebeh cyklistických pretekov. Upozorňujeme majiteľov domácich zvierat, aby si riadne zabezpečili dvory, výbehy, oplotenia a zabránili tak ich neželaným útekom priamo pod kolesá pretekárov," apelovala Linkešová.