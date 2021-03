Počas ďalších štyroch dní zaočkovali v košickom centre vyše 7000 ľudí

Košice 10. marca (TASR) – Vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Ostrovského ulici v Košiciach, ktoré prevádzkuje Košický samosprávny kraj (KSK), zaočkovali zdravotníci od soboty do utorka (6. – 9. 3.) 7003 ľudí. Prvé dva dni sa mohli na očkovanie vakcínou AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 registrovať aj ľudia pracujúci v kritickej infraštruktúre, ďalšie dva dni očkovali obyvateľov od 60 do 69 rokov. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



"Aj z pozície Košického samosprávneho kraja vnímame veľký záujem východniarov o očkovanie, čo nás veľmi teší. Kapacity krajského očkovacieho centra by sme preto chceli rozširovať, bude to však závisieť od počtu dodaných vakcín z Ministerstva zdravotníctva SR. Košický samosprávny kraj je pripravený očkovať aj niekoľkonásobne väčšie počty ľudí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Počas pilotných štyroch očkovacích dní na prelome februára a marca zaočkovali v priestoroch Strednej odbornej školy informačných technológií 4475 ľudí. Veľkokapacitné očkovacie centrum bude opäť v prevádzke od soboty 13. marca. Počet očkovacích dní sa bude odvíjať od počtu dodaných vakcín. Očkovať by sa malo naďalej vakcínou AstraZeneca, ktorá je určená ľuďom do 69 rokov.



Prihlasovanie bude možné podľa aktuálnej stratégie očkovania ministerstva zdravotníctva. V súčasnosti sa na očkovanie v tomto očkovacom centre môžu prihlasovať obyvatelia nad 60 rokov. Očkovanie je dobrovoľné, registrácia je možná cez registračný formulár zverejnený na korona.gov.sk.



"Obyvateľom, ktorí prichádzajú na očkovanie, odporúčame, aby prišli v presne stanovenom čase, ktorý im bol pridelený po registrácii, nie vo výraznom predstihu. Vďaka tomu nebudú musieť čakať pred očkovacím centrom na stanovený termín," radí lekár samosprávneho kraja René Hako.



Počas uplynulých dní aj košické centrum zaznamenalo problémy pri registrácii v rámci systému, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Podľa Úradu KSK v pondelok (8. 3.) popoludní bol rovnaký čas na očkovanie pridelený niekoľkým ľuďom naraz. Problém kraj nahlásil správcovi systému, teda NCZI, a nemal by sa už opakovať.