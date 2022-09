Počas Dňa architektúry predstavia nevšedné výhľady na Piešťany

Piešťany 27. septembra (TASR) – Mesto Piešťany sa už tradične zapája do podujatia Deň architektúry, ktoré sa koná v stovke miest v Českej republike a na Slovensku. Na sobotu 1. októbra pripravili cyklovychádzku po bežne neprístupných stavbách, súčasťou je aj filmový festival v kultúrno-kreatívnom centre Arta. Informovala za piešťanských organizátorov Eva Rohoňová.



Cyklovychádzka, ktorej bonusom budú nevšedné vyhliadky na kúpeľné mesto, začne pri soche Barlolámača o 14.00 hodine. Cyklistov budú na komentovanej prehliadke sprevádzať architektky Lívia Gažová a Eva Rohoňová. Navštívia spolu napríklad objekt Národného ústavu reumatických chorôb, bývalej Chirany či hotel Váh. Filmový festival v kultúrno-kreatívnom centre Arta bude od 29. septembra do 1. októbra. "Každý večer premietnu film o architektúre a našom vzťahu k nej. Prvý deň to bude film Stratený Paradise, história na ústupe o birminghamskej brutalistickej knižnici, po ňom film Grethe Meyer: Kráľovná dánskeho designu a v posledný večer to bude dokumentárny portrét architektky Aleny Šrámkovej Prvá dáma českej architektúry. Na všetky podujatia je vstup voľný."



Mottom 12. ročníka festivalu Deň architektúry je Nebúraj, transformuj!, na Slovensku sa bude konať v 14 mestách, okrem Bratislavy aj v Bardejove, Partizánskom, Šali či Trebišove.