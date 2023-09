Počas Dňa otvoreného tunela Bikoš ho môže verejnosť prejsť na bicykli

Prešov 24. septembra (TASR) - Exkurzia v tuneli, simulátor prevrátenia vozidla, ukážka techniky, výučba prvej pomoci a ďalší program čaká návštevníkov v nedeľu popoludní počas Dňa otvoreného tunela Bikoš v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Ako povedala, v rámci programu predstavia novú Diaľničnú patrolu.



V edukačnej zóne je pre návštevníkov pripravená spomenutá exkurzia v tuneli, komentovaná prehliadka technológií, vstup do technickej budovy a prejazd tunelom na bicykloch, skejtoch, kolobežkách, odrážadlách a korčuliach.



Pripravený je aj simulátor prevrátenia vozidla a simulátor opitosti. NDS si pripravila tiež ukážku svojich údržbových vozidiel. Súčasťou bude i ukážka hasičskej techniky a výučba prvej pomoci.



Pre deti je k dispozícii detská zóna, kde príde aj kúzelník, a rovnako sa môžu návštevníci tešiť na sokoliarsku šou. Môžu sa tiež naučiť, ako predchádzať nebezpečným a kolíznym situáciám v tuneli.



Tunel je súčasťou úseku R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa, ktorý bude odovzdaný motoristom do užívania v pondelok (25. 9.). Maximálna rýchlosť v ňom bude 100 kilometrov za hodinu a denne by ním malo prejsť 15.000 vozidiel.