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Počas Dňa Ružinova je možné spoznať mestskú časť zblízka
Súčasťou programu sú aj dni otvorených dverí inštitúcií a služieb, ktoré zabezpečujú chod Ružinova.
Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Bratislavský Ružinov sa v sobotu „otvorí“ svojim obyvateľom tak, ako ho bežne nevidno. V mestskej časti sa koná Deň Ružinova, ktorý programom rozmiestneným naprieč viacerými lokalitami ukáže históriu, súčasnosť aj každodenné jej fungovanie. TASR o tom informovali organizátori.
„Nápad na Deň Ružinova vznikol preto, aby sme v priebehu niekoľkých hodín predstavili tých, vďaka ktorým je Ružinov pekné, udržiavané a bezpečné miesto so širokou ponukou možností, ako tráviť voľný čas. Bude to niečo ako mestská časť v kocke,“ hovorí starosta Ružinova Martin Chren.
Jedným z hlavných pilierov podujatia majú byť komentované historické prehliadky. Priblížia známe aj menej známe príbehy Ružinova od jeho vývoja cez dopravu a priemysel po vodné plochy a ikonické lokality. Každá trasa ukáže podľa organizátorov mestskú časť z iného uhla a odhalí súvislosti, ktoré bežne ostávajú nepovšimnuté.
Súčasťou programu sú aj dni otvorených dverí inštitúcií a služieb, ktoré zabezpečujú chod Ružinova. Verejnoprospešné služby predstavia techniku a prácu v rôznych obdobiach roka a ukážu, čo všetko stojí za čistými ulicami a udržiavaním verejných priestorov. Mestská polícia priblíži svoju činnosť vrátane výstroja, techniky a kynológie. Svoje brány otvorí aj Ružinovská hasičská zbrojnica, kde si návštevníci pozrú zásahovú techniku a prácu záchranárov.
V Televízii Ružinov si môže verejnosť vyskúšať atmosféru televízneho štábu a nahliadnuť do zákulisia produkcie. Ružinovská knižnica pripravila interaktívne aktivity pre deti, čítania, tvorivé dielne i hravé vzdelávacie formy.
Pred Domom kultúry Ružinov vznikne popoludní živý rodinný priestor. Dvor zázrakov prinesie divadielko, detskú olympiádu, vystúpenia Dračích jazdcov, choduliarov či nafukovacie atrakcie. Program doplnia športové aktivity a prezentácie klubov. Kultúrna časť prinesie filmové projekcie v kine Nostalgia, divadelné prvky aj večerný koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Parku A. Hlinku.
Deň vyvrcholí Piatkovicou na Štrkoveckom jazere. Koncept predstavuje zdravú „párty“ v pohybe - účastníci si môžu zabehnúť alebo sa prejsť v sprievode hudby.
Podujatia sú bezplatné, na niektoré je však nutná registrácia.
„Nápad na Deň Ružinova vznikol preto, aby sme v priebehu niekoľkých hodín predstavili tých, vďaka ktorým je Ružinov pekné, udržiavané a bezpečné miesto so širokou ponukou možností, ako tráviť voľný čas. Bude to niečo ako mestská časť v kocke,“ hovorí starosta Ružinova Martin Chren.
Jedným z hlavných pilierov podujatia majú byť komentované historické prehliadky. Priblížia známe aj menej známe príbehy Ružinova od jeho vývoja cez dopravu a priemysel po vodné plochy a ikonické lokality. Každá trasa ukáže podľa organizátorov mestskú časť z iného uhla a odhalí súvislosti, ktoré bežne ostávajú nepovšimnuté.
Súčasťou programu sú aj dni otvorených dverí inštitúcií a služieb, ktoré zabezpečujú chod Ružinova. Verejnoprospešné služby predstavia techniku a prácu v rôznych obdobiach roka a ukážu, čo všetko stojí za čistými ulicami a udržiavaním verejných priestorov. Mestská polícia priblíži svoju činnosť vrátane výstroja, techniky a kynológie. Svoje brány otvorí aj Ružinovská hasičská zbrojnica, kde si návštevníci pozrú zásahovú techniku a prácu záchranárov.
V Televízii Ružinov si môže verejnosť vyskúšať atmosféru televízneho štábu a nahliadnuť do zákulisia produkcie. Ružinovská knižnica pripravila interaktívne aktivity pre deti, čítania, tvorivé dielne i hravé vzdelávacie formy.
Pred Domom kultúry Ružinov vznikne popoludní živý rodinný priestor. Dvor zázrakov prinesie divadielko, detskú olympiádu, vystúpenia Dračích jazdcov, choduliarov či nafukovacie atrakcie. Program doplnia športové aktivity a prezentácie klubov. Kultúrna časť prinesie filmové projekcie v kine Nostalgia, divadelné prvky aj večerný koncert Bratislavského chlapčenského zboru v Parku A. Hlinku.
Deň vyvrcholí Piatkovicou na Štrkoveckom jazere. Koncept predstavuje zdravú „párty“ v pohybe - účastníci si môžu zabehnúť alebo sa prejsť v sprievode hudby.
Podujatia sú bezplatné, na niektoré je však nutná registrácia.