Počas Dní jesennej čistoty odovzdali Žiarčania takmer 50 ton odpadu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 16. októbra (TASR) - Počas Dní jesennej čistoty, ktoré sa v septembri konali v Žiari nad Hronom, sa obyvatelia mesta zbavili takmer 50 ton objemného odpadu. Oddelenie životného prostredia a územného plánovania žiarskeho mestského úradu informovalo, že celkovo počas tohto jesenného upratovania uskutočnili 81 vývozov.
V porovnaní s jarnou akciou v tomto roku bol celkový počet vývozov nižší. Najviac odpadu odovzdali obyvatelia počas prvých troch dní, teda od pondelka do stredy. Okrem objemného odpadu odovzdali Žiarčania aj 24 ton dreva, približne 2,7 tony elektrických zariadení či 4,5 tony starého šatstva.
Tradičné jesenné upratovanie v uliciach mesta sa podľa oddelenia zaobišlo bez vážnych porušení v oblasti nakladania s objemným odpadom. Dodalo, že obyvatelia majú naďalej možnosť celoročne a bezplatne odovzdať objemný odpad na zbernom dvore v Horných Opatovciach. Najbližšie dni čistoty sú naplánované na jar budúceho roka.
