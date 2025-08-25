< sekcia Regióny
Počas dopravnej akcie na Považí zistili 165 priestupkov
Najviac vodičov porušilo predpísanú povolenú rýchlosť.
Autor TASR
Trenčín 25. augusta (TASR) - Dopravní policajti z Trenčianskeho a Trnavského kraja zistili počas spoločnej dopravnej akcie 22. augusta na území okresov Ilava, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom 165 priestupkov. Najviac vodičov porušilo predpísanú povolenú rýchlosť. TASR o tom v pondelok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Cieľom štvorhodinovej akcie bolo dohliadnuť na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, odhaliť najzávažnejšie porušenia pravidiel v cestnej premávke a zároveň pozitívne ovplyvniť správanie vodičov na cestách,“ uviedla Krajčíková.
Policajti zistili celkovo 165 priestupkov na úseku dopravy, z toho 159 priestupkov vybavili v blokovom konaní, tri priestupky vybavili napomenutím a tri postúpili na správne konanie. „Najviac vodiči porušili zákon prekročením predpísanej povolenej rýchlosti, a to 65-krát. V 31 prípadoch neboli osoby riadne pripútané a 12 vodičov obsluhovalo počas jazdy mobilný telefón,“ doplnila Krajčíková.
Spolu policajti podľa nej vykonali 382 dychových skúšok, všetky skončili s negatívnym výsledkom merania.
„Kontroly ukázali, že viacerí vodiči sú stále nepoučiteľní, preto v takýchto spoločných akciách budeme pokračovať aj naďalej,“ dodala Krajčíková.
