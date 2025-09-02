< sekcia Regióny
Počas dopravnej akcie zistili v Žilinskom kraji 50 priestupkov
Najviac prípadov podnapitých vodičov bolo zistených v okrese Žilina.
Autor TASR
Žilina 2. septembra (TASR) - Počas pondelkovej (1. 9.) rannej dopravnej akcie zistili policajti na cestách Žilinského kraja spolu 50 priestupkov a tri trestné činy. O výsledkoch policajnej akcie informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Dvojhodinová akcia od 5.00 do 7.00 h bola súčasťou celoslovenskej osobitnej kontroly zameranej na zisťovanie požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok u vodičov motorových a nemotorových vozidiel. „Dychovej skúške sa podrobilo 1147 vodičov. Vykonanými dychovými skúškami policajti zistili 11 požití alkoholických nápojov, pričom osem prípadov bolo s výsledkom do jedného promile a v troch prípadoch nad jedno promile,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že najviac prípadov podnapitých vodičov bolo zistených v okrese Žilina. „Odhalili sme aj 84 prípadov porušenia povinnosti povinného zmluvného poistenia. S cieľom zvýšenia bezpečnosti budeme v kontrolách pokračovať aj naďalej,“ dodala Šefčíková.
