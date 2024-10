Počas Dušičiek budú cintoríny v Prešove otvorené nonstop

Prešov 27. októbra (TASR) - Od pondelka (28. 10.) do 8. novembra budú cintoríny v Prešove, Solivare a Nižnej Šebastovej otvorené nonstop a monitorované strážnou službou. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Ako povedala, hlavný cintorín bude osvetlený v čase od 16.30 h do 22.00 h. Cintorín Solivar a Nižná Šebastová budú v rovnakom termíne osvetlené od 16.30 h do 20.00 h.



Sociálne zariadenia budú otvorené v domoch smútku na hlavnom cintoríne, v Solivare a Nižnej Šebastovej od piatka (1. 11.) do nedele (3. 11.) v čase od 13.00 h do 18.00 h.



"Mesto Prešov a Mestská polícia v Prešove žiadajú občanov, aby boli počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, keď je zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a nárast počtu vozidiel na cestách, opatrnejší, pozornejší a tolerantnejší. Zároveň apelujú na vodičov, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky a boli maximálne opatrní v blízkosti cintorínov, kde sa bude pohybovať viac chodcov," uviedla Šitárová.



Keďže sa v tomto období stmieva skôr, vhodné je podľa jej slov nosenie reflexných prvkov. "Taktiež je potrebné, aby si občania dávali pozor na svoje osobné veci a nenechávali ich bez dozoru v okolí hrobových miest či položené na sedadlách zaparkovaných áut. V blízkosti cintorínov budú v tomto období navýšené aj hliadky mestskej polície. Mesto Prešov zároveň žiada vodičov, aby na parkovanie svojich automobilov využívali parkoviská v dostupnej vzdialenosti od cintorína," vysvetlila Šitárová.



Technické služby mesta zároveň pripomínajú dôležitosť starostlivosti o životné prostredie aj počas sviatkov. Na prešovských cintorínoch budú k dispozícii nádoby na triedený odpad, ako plasty, sklo, kov a bioodpad. "Prosíme preto občanov, aby odpad triedili a vkladali ho výlučne do týchto nádob. Zároveň odporúčame občanom, aby aj tento rok uprednostňovali výzdobu cintorínov z prírodných materiálov. Umelé ozdoby na hroboch sa väčšinou vyrábajú z viacerých materiálov, preto ich nie je možné dobre zrecyklovať," doplnila Šitárová.



Tí, ktorí nemajú možnosť navštíviť hroby osobne, môžu sviečku zapáliť aj virtuálne, a to prostredníctvom webstránky Pohrebných služieb mesta Prešov.