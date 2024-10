Počas Dušičiek budú v Nitre cintoríny otvorené nepretržite

Nitra 28. októbra (TASR) - Cintoríny v Nitre budú počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých otvorené nepretržite. Informovala o tom radnica.



Ako doplnila, do pôvodného režimu sa pohrebiská dostanú od 6. novembra, keď budú otváracie hodiny opäť od 7.00 do 19.00 h. V rámci sviatočného režimu mesto od 29. októbra vydalo na cintorínoch zákaz vykonávania stavebných a kamenárskych prác. Ten potrvá až do 5. novembra.



Mestská hromadná doprava bude 30. a 31. októbra premávať ako v pracovný deň - deň školských prázdnin. "V piatok 1. a v nedeľu 3. novembra budú linky premávať ako v nedeľu a sviatok. V sobotu 2. novembra zasa podľa sobotného cestovného poriadku. Na trase medzi centrom mesta a Novým cintorínom bude od 1. do 3. novembra dvakrát za hodinu premávať posilová linka P15. Okrem nej je možné k Novému cintorínu cestovať aj linkou 26," pripomenul mestský úrad.