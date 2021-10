Počas Dušičiek budú všetky cintoríny v Dolnom Kubíne otvorené nonstop

Dolný Kubín 27. októbra (TASR) - Dolnokubínska radnica počíta počas tohtoročných Dušičiek so zvýšenou návštevnosťou cintorínov. Všetkých osem cintorínov v správe mesta bude otvorených nonstop. Ako uviedol vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ, s prípravami na blížiace sa sviatky začali už minulý týždeň.



Technické služby všetky cintoríny priebežne monitorujú a udržiavajú. "Cintoríny chceme ešte posledný raz pokosiť, vyhrabať lístie, spraviť bežné údržby, aby sme boli pripravení na Dušičky. Momentálne sme boli nútení aj odstaviť vodu, lebo už boli prvé mrazy. Ak nám to bude dovoľovať počasie, tak na sviatky by sme ešte vodu chceli spustiť," načrtol konateľ Technických služieb Dolný Kubín Pavol Heško.



Na všetkých mestských cintorínoch bude verejné osvetlenie fungovať v režime bežného verejného osvetlenia v meste. "Plán je, že takto bude svietiť ešte dva týždne po sviatkoch. Dôvodom je, že ľudia často navštevujú cintoríny aj po Dušičkách," skonštatoval Kosmeľ.



Po minulé roky mesto zabezpečovalo bezplatnú autobusovú dopravu. Tento rok sa vzhľadom k pandemickej situácii rozhodla samospráva túto službu neponúknuť. Aj tento rok budú okrem veľkoobjemových kontajnerov k dispozícii nádoby na biologicky rozložiteľný odpad či separovaný zber. Podľa Kosmeľa Technické služby s cieľom zvýšenia kapacity doplnia nádoby na odpad na všetkých cintorínoch.



Na bezpečnosť budú počas sviatkov dohliadať okrem štátnej aj hliadky mestskej polície. V zvýšenom nasadení budú najmä v okolí cintorínov.



Mesto Dolný Kubín v súčasnosti spravuje osem cintorínov s viac ako 3650 hrobovými miestami. Pochovaný je tu napríklad autor textu slovenskej hymny Janko Matúška či básnik Pavol Országh Hviezdoslav.